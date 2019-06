CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Pescando tra i talenti all time espressi dal vivaio del Montebelluna si potrebbero allestire facilmente almeno due squadre competitive per giocarsela anche in serie A. L'icona è stato Aldo Serena, bomber che vestì le 4 maglie dei grandi club di Milano e Torino, protagonista della cavalcata azzurra nei giorni magici dei mondiali in Italia del 1990. Marino Magrin - che arrivava dal Bassano - fu valorizzato dal biancoceleste ed ebbe l'ingrato compito di sostituire Michel Platini alla Juve. A proposito di Le roi: fu annullato da Carletto...