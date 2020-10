MANOVRE IN REGIONE

VENEZIA Messaggini. Telefonate. Apprezzamenti. Del tipo: ci farebbe piacere che fossi tu, hai esperienza, capacità, sarebbe una bella esperienza istituzionale. Galanteria politica da parte della Lega nei confronti del Partito Democratico? O, come sospettano alcuni maligni, un tentativo del Carroccio di escludere dalle nomine dell'Ufficio di presidenza del consiglio regionale del Veneto alcuni esponenti di opposizione non propriamente graditi? Nomi e cognomi? Nei desiderata della Lega ci sarebbero Francesca Zottis (Pd) e Cristina Guarda (Europa Verde). Malvisto il dem Andrea Zanoni.

L'ITER

La vicenda sta in questi termini. Alla prima seduta del consiglio regionale - oggi ipotizzata per lunedì 12 ottobre dal momento che la proclamazione degli eletti da parte della Corte d'appello pare slitti a lunedì 5 - oltre all'insediamento ci saranno tre votazioni. I 51 consiglieri eleggeranno nell'ordine: il presidente del consiglio regionale; i 2 vicepresidenti, di cui uno espressione della maggioranza e uno espressione della minoranza; i 2 consiglieri segretari, anche qui uno per la maggioranza e uno per l'opposizione. Cinque anni fa era andata così: l'allora azzurra Elena Donazzan aveva proposto Roberto Ciambetti per la presidenza dell'assemblea; per la vicepresidenza il leghista Marino Finozzi aveva proposto l'allora forzista Massimo Giorgetti, mentre la dem Alessandra Moretti aveva proposto il collega del Pd Bruno Pigozzo; per le due cariche di consiglieri segretari il Fratello d'Italia Sergio Berlato aveva proposto il venetista Antonio Guadagnini, mentre l'allora tosiano Andrea Bassi aveva fatto il nome del collega Maurizio Conte. Tutti e cinque eletti, ciascuno con i voti del proprio schieramento e senza intromissioni dell'una e dell'altra parte. L'unica proposta caduta nel vuoto in quanto non concordata con il resto dell'opposizione era stata quella del M5s con Patrizia Bartelle che aveva proposto - oggi sembra fantascienza, ma è andata così - Jacopo Berti. Insomma, ognuno si vota i suoi. Solo che stavolta dalla Lega sono partiti dei corteggiamenti nei confronti della minoranza: Zottis e Guarda sarebbero gradite in ufficio di presidenza, magari una vice e l'altra nel ruolo di consigliere segretario, Zanoni no. E non solo per una questione di quote di genere.

LE SCELTE

Intanto nel Pd si stanno delineando le scelte per il gruppo consiliare. I sei eletti - Annamaria Bigon, Vanessa Camani, Jonatan Montanariello, Giacomo Possamai, Andrea Zanoni e Francesca Zottis - si riuniranno lunedì. La notizia è che sta prendendo piede l'ipotesi che il capogruppo possa essere il trentenne vicentino Giacomo Possamai, recordman di preferenze, cui verrebbe attribuita la capacità di fare squadra, aprirsi all'esterno, catalizzare l'attenzione dei giovani. Si vedrà. Così come è da capire cosa farà Arturo Lorenzoni: speaker dell'opposizione? Capogruppo del Veneto che Vogliamo? O magari passerà, facendolo nascere, al Gruppo Misto? Interrogativo sulla direzione regionale del Pd: date ipotizzate il 12, il 16, il 19 ottobre. Alla peggio, numeri buoni per il Lotto.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA