CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Per gli Alpini non esiste l'impossibile è la scritta che spicca sul Doss (la collinetta, lo sperone) di Trento, a caratteri ravvivati con il colore nero dai volontari della Protezione Civile Ana di Feltre e Belluno, a dare il benvenuto alle Penne Nere della 91. adunata nazionale scarpona: un popolo straordinario costituito da oltre 270mila alpini e da più di 70mila aggregati-amici che ne condividono lo spirito, gli ideali, pur non portando quel cappello con la penna nera, un popolo capace di attirare simpatie, presenze, partecipazioni....