Pedemontana, via i sigilli alla galleria: ripartono i lavori

L'INFRASTRUTTURAVENEZIA Possono riprendere i lavori della Pedemontana nella galleria di Malo. Ieri il Tribunale di Vicenza ha infatti parzialmente dissequestrato il manufatto a cui erano stati apposti i sigilli lo scorso 4 luglio, nell'ambito dell'inchiesta per frode in pubbliche forniture, avviata dalla Procura per verificare l'ipotesi che siano stati utilizzati acciaio e cemento di qualità inferiore rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico. Ad annunciarlo è stata la Struttura di progetto della Spv, dopo che il provvedimento...