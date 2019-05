Pedemontana, stop alle esplosioni notturne a Malo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GRANDI OPEREVENEZIA Pedemontana Veneta, una prima conseguenza dell'inchiesta della magistratura di Vicenza aperta dopo la segnalazione del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, c'è: i lavori notturni nella galleria di Malo sono stati sospesi. A chiedere il momentaneo stop, da venerdì a questa notte, è stato il sindaco di Malo. Ma questo ha comportato la necessità di far detonare tutti gli esplosivi che, non potendo essere utilizzati, non potevano neanche essere conservati. Morale: nella notte tra venerdì e sabato, visti i fuochi e le...