Pedemontana, la Regione parte offesa

LA SEDUTAVENEZIA Non può certo chiamarsi pace, ma nella guerra della Pedemontana la maggioranza e l'opposizione hanno raggiunto una tregua, per quanto armata. Accuse e contraccuse anche nella seduta straordinaria del Consiglio regionale veneto di ieri, dedicata al sequestro della galleria di Malo per l'ipotesi di frode, ma l'armistizio firmato nel tardo pomeriggio è una mozione approvata all'unanimità: quella che, su proposta delle minoranze, impegna la Giunta ad entrare «come parte offesa nel procedimento penale», a «procedere con...