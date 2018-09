«Pedemontana, il contratto non si può cambiare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAVENEZIA C'è ben poco da revisionare della Pedemontana Veneta. E, anche volendo, lo Stato italiano non ha alcuna voce in capitolo, non essendo più il concedente dell'opera. Quindi, anche se il leghista Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, ha aperto agli alleati pentastellati dicendo che una revisione del Piano economico-finanziario della Pedemontana è possibile, in realtà quel Piano può solo essere guardato. Letto, studiato, ma null'altro. Cambiarlo di una virgola significherebbe andare in...