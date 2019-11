Pedemontana, altri 15 km percorribili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOVENEZIA Dall'inizio del prossimo anno saranno aperti al pubblico altri 15 chilometri della Pedemontana, quelli del tratto da Malo allo svicolo con la A31 e che si raccorderanno con il percorso già in esercizio. Inoltre verrà aperto il casello di Breganze. In questo modo si potrà entrare in Pedemontana a Malo, oltrepassare la A31 o svincolare sulla stessa, arrivare sino al casello di Breganze e uscire sulla strada provinciale Gasparona e viceversa.La decisione è stata assunta dalla giunta regionale alla luce del fatto che il...