«Pd, ultimo treno per il 2020 Non si può più improvvisare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«È l'ultimo treno. O cominciamo a confrontarci al nostro interno e ad aprirci alla società veneta, oppure perderemo anche le elezioni regionali del 2020. Possiamo farcela, ma non può esserci improvvisazione». Così Stefano Fracasso, presidente del gruppo del Partito Democratico in consiglio regionale, che oggi parteciperà alla direzione veneta dei dem, la prima convocata dopo la débacle del 4 marzo.Presidente Fracasso, il Pd in Veneto proprio non attecchisce, siete sempre tra il 16/17% come alle Regionali 2015.«Il risultato delle...