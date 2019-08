Patto Pd-M5s alle regionali Cacciari: «Follia non farlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EX SINDACOVENEZIA In questi giorni molto richiesto di esprimere la propria opinione, da Mestre, per presentare il prossimo Festival della Politica, Massimo Cacciari parla del nascente Governo Conte che ha sancito l'inedita alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, senza nascondersi i timori ed i rischi derivanti da un accordo impensabile solo fino a poche settimane fa. E bolla come «follia» e «mancanza di strategia» il rifiuto, ribadito giovedì dai consiglieri regionali veneti dei Cinquestelle, di provare a estendere alle...