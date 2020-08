Patrizia Bartelle è un'assistente capo della Polizia di Stato in aspettativa: da cinque anni è infatti consigliere regionale. Eletta nel 2015 con il Movimento 5 Stelle, nel corso della legislatura la 59enne è però entrata in rotta di collisione con i grillini ed è passata con i pizzarottiani di Italia in Comune, di cui è diventata coordinatrice regionale. Nata a Cavarzere (Venezia) ma residente a Corbola (Rovigo), durante la decima legislatura la poliziotta ha attivato nel gruppo Misto la componente Veneto Ecologia Solidarietà, che ora la propone come presidente della Regione. «Noi ce la stiamo mettendo tutta per consentire di votare la vera e unica proposta alternativa civica del Veneto», rivendica la candidata governatrice, alla guida di una formazione che schiera anche figure storiche dell'ambientalismo veneto, fra cui Michele Boato. Per queste elezioni e per il futuro del Veneto, la sua compagine da un lato «si impegna per un radicale cambiamento nella cura dei territori, nella gestione delle acque, nella produzione del cibo», dall'altro «punta alla riconversione ecologica delle attività produttive per la tutela della salute e del lavoro e al rafforzamento della sanità pubblica». (a.pe.)

