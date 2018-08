Passeggiate e ginnastica in mezzo ai filari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO Fare una serie di esercizi al vogatore, un po' di piegamenti e qualche flessione, correre, o semplicemente godersi una passeggiata nel verde, in mezzo ai filari carichi di grappoli d'uva. Villa Sandi, uno dei maggiori gruppi vitivinicoli italiani, apre i vigneti della sua tenuta di Crocetta del Montello, in provincia di Treviso, a tutti gli appassionati di fitness (e non solo). Con il progetto Palestra in vigna, infatti, è stato creato un percorso benessere tra le viti, fruibile dal pubblico, con a disposizione anche degli attrezzi...