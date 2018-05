Passante, via al piano anti-rumore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BARRIERE FONOASSORBENTIVENEZIA C'è la ripresa e sulle autostrade cresce il traffico, soprattutto quello pesante per il trasporto merci. Fa da contraltare l'aumento degli incidenti e, con tutta probabilità, anche quello del rumore, tema particolarmente sentito da chi abita a ridosso o comunque a non troppa distanza dalle grandi arterie di scorrimento. E tema che sarà al centro dell'attenzione dei nuovi piani per il contenimento dell'inquinamento acustico che Cav sta preparando per tutte le tratte di competenza e per cui ora ci sono 45 giorni...