VENEZIA Continuano i movimenti della campagna elettorale in vista delle Regionali. Secondo indiscrezioni, il Partito dei Veneti starebbe cercando un altro aspirante governatore, dal momento che il presunto candidato in pectore avrebbe rinunciato all'offerta. Si trattava del vicentino Roberto Brazzale, 57 anni, conosciuto per essere il signore del Gran Moravia, re del burro e dei formaggi con l'azienda casearia di famiglia a Zanè. Proprio i suoi familiari non sarebbero stati entusiasti della possibile svolta politica dell'imprenditore, il quale avrebbe così rifiutato la proposta del Partito, il quale punta ad arrivare secondo alle elezioni di primavera. Il fronte indipendentista potrebbe puntare in alternativa su un altro vicentino: Matteo Macilotti, sindaco di Chiampo. Per ora l'unica certezza riguarda la candidatura di Stefano Zecchi a sindaco di Venezia. Ieri il filosofo, intervenendo a Stasera Italia, ha parlato così della situazione nazionale: «Mi sembra una fase più da psicanalisi che non da analisi politica. Il padre di questo Governo è Renzi e si arroga il diritto di fare del figlio ciò che meglio crede».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA