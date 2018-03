Parolin: «Il Papa in Veneto nel 2019»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CHIESAVENEZIA «Quando ho parlato della cosa a papa Francesco, lui ha dimostrato subito interesse e disponibilità a venire nel Veneto. Non quest'anno, ma a Dio piacendo nel prossimo. Ciò perché negli ultimi tempi la sua attenzione si era concentrata sulle località del Nord Italia. E per la scelta di privilegiare d'ora in avanti quelle del Sud, cominciando dalla settimana prossima con San Giovanni Rotondo e Pietralcina». La precisazione è giunta ieri a Venezia dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della...