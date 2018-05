Parla solo inglese: due medici negano gli esami del sangue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAPORDENONE Una donna straniera, sposata con un italiano, si è vista negare da due medici di base di Pordenone l'impegnativa con la quale si sarebbe dovuta sottoporre agli esami del sangue. Solo un terzo professionista, che l'ha anche presa in carico come paziente, è riuscito ad assecondare la richiesta. Non parla italiano (si esprime soltanto in inglese) e, stando al racconto del marito, sarebbe questa la motivazione che avrebbe spinto i due medici a negare l'impegnativa.Dopo numerose vicissitudini per ottenere il permesso di...