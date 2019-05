CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PAR CONDICIOVENEZIA Sagre, giornalini e video agitano gli ultimi giorni della campagna elettorale in Veneto. In vista non tanto delle Europee, quanto delle Comunali, fra i diversi schieramenti locali è in corso una guerra senza esclusione di colpi. E nemmeno di esposti, se è vero che sulla base delle formali segnalazioni di alcuni avversari, tre municipi (Tombolo nel Padovano, Bassano del Grappa e Arzignano nel Vicentino) sono stati sanzionati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in quanto le loro iniziative violano la legge...