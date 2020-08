Paolo Benvegnù, originario di Cessalto nel Trevigiano ma residente a Padova, è uno storico esponente di Rifondazione Comunista. Il partito si presenta alle Regionali sotto la bandiera di Solidarietà Ambiente Lavoro, denominazione che ha suscitato qualche attrito con la somigliante lista gemmata dal Consiglio regionale. «Siamo stati presenti con i nostri gazebo e banchetti ovunque tira però dritto il 68enne nel territorio della nostra regione: dal Cadore all'Alto Polesine, dalla provincia veronese al Veneto Orientale; testimonianza chiara di una presenza territoriale diffusa e di un impegno generoso delle attiviste e degli attivisti». Ex militante di Potere Operaio, per Benvegnù si tratta di una battaglia di coerenza: «Saremo gli unici a presentare il simbolo storico delle lotte e delle conquiste sociali nel nostro Paese. Saremo gli unici a presentare non solo una proposta di netta alternativa ai blocchi di centrodestra e centrosinistra, ma anche di radicale alternativa al modello sociale economico dominante. Una proposta programmatica e politica apertamente antiliberista e anticapitalista con al centro i diritti sociali, civili e del lavoro, antirazzista, femminista ed ecologista coerente». (a.pe.)

