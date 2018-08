Pallini di gomma anti-lupo, è scontro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEVENEZIA Torna a risuonare l'allarme lupi sulle montagne nordestine. Nella tarda serata di domenica a Limana, in piena zona residenziale, è stata sbranata una capra da compagnia: le guardie provinciali di Belluno confermano la predazione da canidi ma attendono i risultati degli accertamenti, mentre i proprietari di Susy si dicono certi che a divorarla sia stato proprio uno dei 43 predatori attualmente censiti in Veneto. Un problema su cui la Regione ha in corso un'interlocuzione con il ministero dell'Ambiente: in attesa della...