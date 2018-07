Padrin: «Pronti ad impugnare il provvedimento»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO «Non è possibile che si venga a sapere solo dal giornale una questione così importante come la modifica dei nostri confini, senza essere stati prima interpellati. Faremo tutte le verifiche del caso, per impugnare questo provvedimento», afferma Roberto Padrin, presidente dell'amministrazione provinciale di Belluno, che non ci sta a perdere un altro lembo del suo territorio, dopo il passaggio di Sappada a Udine. Impugnare il provvedimento dell'Agenzia del territorio potrebbe dare soddisfazione a Belluno, secondo gli studiosi che...