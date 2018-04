CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA Verona Fiere Spa è il primo organizzatore diretto di manifestazioni in Italia, ai vertici in Europa, con 120 anni di storia. Il 2017 si è chiuso con più di 1,4 milioni di visitatori, 14 mila espositori, 72 manifestazioni, un fatturato previsto di 85 milioni e un indotto sul territorio stimato in 800 milioni. Il fondo di dotazione della compagine societaria vede il 39,666% in capo al Comune di Verona, poi un 24% alla Cariverona e un 13% alla Camera di Commercio di Verona. Percentuali minori per molte altre realtà tra cui Regione...