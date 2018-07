CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA«Mi sono licenziato dopo 35 anni di professione. Quando mi sono accorto che quello che era il fiore all'occhiello dell'ortopedia veneta decadeva a causa di scelte politiche che danneggiano la sanità veneta ho capito che per me non c'era più spazio». Sabino Fiume, 62 anni, ortopedico all'ospedale di Camposampiero (Padova), dopo 35 anni di lavoro, di cui due come direttore facente funzione, ha lasciato la sanità pubblica. Assieme a lui se n'è andato anche un suo collega dello stesso reparto.«Non accetto che mi si dica che lascio la...