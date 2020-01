Padova, il sindaco sgombera senza avvisare il suo vice: bufera politica

IL CASO

PADOVA Non sappia la sinistra quel che si fa in maggioranza. È successo alla giunta di Padova ieri mattina, quando il vicesindaco Arturo Lorenzoni, e le due assessore Chiara Gallani e Marta Nalin di Coalizione civica, movimento di area rossa che sostiene il sindaco, hanno saputo a cose fatte dello sgombero di un edificio che ospitava alcune associazioni, fra cui Cucina brigante che si occupa di redistribuire frutta e ortaggi in scadenza ai meno abbienti. È frequentata anche da persone nell'orbita di Coalizione e, si dice, dei centri sociali. La struttura era stata dichiarata inagibile e pericolosa, il sindaco Sergio Giordani ha messo un'ordinanza prima della mezzanotte di ieri e alle sette di mattina la sede è stata murata. Diciamo che le forze dell'ordine hanno preso a prestito i motivi di sicurezza per fare un po' di pulizia.

L'IMBARAZZO

Peccato che nessuno lo sapesse. «Non si fanno crisi di maggioranza per queste cose» ha dichiarato Lorenzoni chiudendo ogni ipotesi di spaccatura. È vero che la questura aveva chiesto massima riservatezza ma può reggere una Giunta dove il sindaco non avvisa il suo vice, i due assessori e l'altra metà della maggioranza che lo sostiene, gettando nell'imbarazzo quei rappresentanti eletti proprio dagli sgomberati? Andreotti penserebbe a una strategia di logoramento in vista della candidatura di Lorenzoni alle regionali. Ma a pensar male si fa peccato. «Bisognerà lavorare in modo più rispettoso. Non ci è piaciuto il metodo, non l'abbiamo scelto, non l'avremmo gestito così» ha aggiunto il vicesindaco. Gallani ammette: «Non si deve più ripetere». E il movimento non fa sconti: «Nessuno dei consiglieri e degli assessori di Coalizione civica era al corrente di questa operazione, violenta, stupida e senza senso, che interrompe un percorso di dialogo che era complesso, ma attivo. Questo è un passaggio grave nella collegialità della giunta». Il capogruppo Nicola Rampazzo è ancora più duro: «Mi dissocio completamente dalla decisione del Comune di sgomberare le associazioni. Decisione della quale né io né nessun altro componente della giunta e del consiglio di Coalizione civica siamo stati informati. Le soluzioni potevano e dovevano essere altre e condivise con le forze con cui si governa la città». Pure l'influente consigliera Daniela Ruffini, di Rifondazione, attacca: «Mi dissocio totalmente da quanto il sindaco ha deciso di fare». Come a dire: se ce ne fate un'altra così non sappiamo cosa succederà.

I PRECEDENTI

Giordani non si scompone: «Quel fabbricato ha gravi deficit strutturali e impiantistici, c'era una situazione di pericolo che ricade nella piena responsabilità mia e di chi amministra». Il fatto è che non si tratta di un episodio isolato. Da tempo sono colpiti proprio i gruppi radicali nel serbatoio di Coalizione. È successo nell'ottobre scorso con lo sgombero dell'ex torrefazione Vescovi che era stato occupato dal Gramigna. Un mese prima era toccato a Casetta Berta nel popolare quartiere dell'Arcella. E prima ancora all'ex mensa universitaria Marzolo nell'aprile dello scorso anno. Ma è in aula che la distinzione fra l'ala movimentista della sinistra e il Pd ha dato il suo meglio con il no all'adozione del daspo urbano mentre non si contano i distinguo della Ruffini sull'urbanistica. Insomma si va avanti divisi alla meta.

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

