PADOVA Entro giugno contiamo di licenziare la nuova legge sull'autonomia da sottoporre, poi, alle Regioni. A dirlo è stato ieri sera a palazzo Moroni a Padova, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia (sopra a destra). L'esponente Dem è intervenuto ad un convegno organizzato dal Pd sull'autonomia regionale. Convegno a cui hanno preso parte il segretario regionale Pd Alessandro Bisato, il presidente del gruppo regionale Dem Stefano Fracasso, il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui e il responsabile della direzione Lavoro della Regione Veneto Alessandro Agostinetti. La bozza dell'accordo è sul tavolo di palazzo Chigi ha spiegato Boccia Proprio ieri ho trasmesso a tutti i partiti della maggioranza la mediazione raggiunta con i gruppi parlamentari. Una mediazione che ha fatto tesoro di tutti i contributi che ci sono arrivati. Stiamo lavorando per trovare un accordo definitivo sui livelli essenziali di prestazione ha aggiunto - In tutti i casi, io sono fiducioso. Ora tocca al Parlamento. Non appena sarà terminato questo confronto all'interno della maggioranza, si potrà trasmettere il testo alle Camere. Entro la fine del mese, conto che il dispositivo arrivi in Parlamento ha detto ancora il ministro Per il Disegno di legge quadro, mi auguro che si possa chiudere la partita entro giugno. Entro la fine dell'anno, invece, vorrei vedere le prime intese con le Regioni. Una cosa molto importante è tenere separata la partita dei livelli essenziali di prestazione, da tutto il resto ha continuato - Il punto vero è che c'è un accordo di massima tra tutti, anche se, alla fine, ad avere l'ultima parola è sempre il Parlamento. Il testo è quello che ha l'approvazione di tutte le Regioni coinvolte e delle città metropolitane.

Alberto Rodighiero

