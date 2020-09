L'INTERVENTO

PADOVA E la biopsia cerebrale la effettuò il robot chirurgico. Nuovo primato dell'Azienda ospedaliera universitaria di Padova dove l'equipe di Neurochirurgia ha eseguito un delicatissimo intervento su un uomo di 54 anni affetto da un tumore cerebrale posizionato in sede profonda occipitale destra. Una connotazione troppo complicata per poter ricorrere alla via chirurgica tradizionale, ecco quindi che la scelta è ricaduta sulla neurochirurgia robotica. Alla buona riuscita dell'operazione, durata appena un'ora, hanno concorso una dozzina di operatori, tra cui i professori Andrea Landi, Domenico D'Avella e il dottor Franco Chioffi. Utilizzato un sistema tecnologico che consiste nell'integrazione del neuro-navigatore con un braccio robotico, in grado di allineare e posizionare autonomamente gli strumenti chirurgici, in questo caso la cannula per i prelievi bioptici.

PROCEDURA MINI-INVASIVA

L'impiego del braccio robotico, guidato da Landi, seguendo le informazioni ottenute dalla navigazione cerebrale, ha permesso di eseguire la biopsia stereotassica con procedura mini-invasiva chirurgica, assicurando un'elevata precisione e riducendo i tempi operatori. L'intervento si è svolto rapidamente attraverso un foro di accesso di pochi millimetri nella teca cranica raggiungendo il bersaglio. Sono stati eseguiti i prelievi bioptici con estrema precisione sul tumore profondo e sotto il continuo controllo visivo assicurato dal sistema di navigazione accoppiato al robot. La biopsia è stata effettuata con successo, senza complicanze chirurgiche. La Tac cerebrale, eseguita come di consueto dopo l'intervento, ha confermato l'estrema precisione della biopsia. I Neurochirurghi di Padova sono ora tra i pionieri di questo tipo di intervento, con tanti complimenti del governatore Veneto Luca Zaia.

