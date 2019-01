Osservatorio contro la criminalità, se ne va anche il presidente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Dicono che non è per i soldi (che non ci sono). È perché si sentono sostanzialmente inutili. Il dato oggettivo è che, uno dopo l'altro, come i Dieci Piccoli Indiani di Agatha Christie, stanno sparendo - in questo caso per dimissioni - i componenti dell'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza. Tant'è che la Regione ha dovuto fare un nuovo avviso per cercare l'ennesimo sostituto.Tutto comincia nel 2012 quando il consiglio regionale del Veneto approva la legge 48...