Ospedali, 20.000 in corsa per 400 posti

IL PIANOVENEZIA La carica dei 20.000: aspiranti operatori sociosanitari, infermieri e tecnici di laboratorio, tanti sono i concorrenti attualmente in lizza per un posto (in tutto poco più di 400) nelle strutture venete. Il timore è che invece saranno molti di meno i candidati per un contratto da medico, malgrado siano circa 700 le caselle messe a disposizione dalla Regione, secondo i dati elaborati da Azienda Zero e diffusi ieri dall'area Sanità e Sociale di Palazzo Balbi. «Non è vero che l'istituzione dorme mentre gli ospedali si...