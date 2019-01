Ordina ai suoi calciatori: «Fateli segnare». Vince il fair play

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALLONE ETICOCARLINO Primo atto: «Ragazzi, tutti fermi. Abbiamo sbagliato e adesso li facciamo segnare». Parola di mister. Secondo atto, con qualche genitore a rumoreggiare un po' troppo vivacemente in tribuna dopo l'episodio: «Signori, se non la finite io sospendo la partita. Ricordatevi che quelli che stanno giocando sono i vostri figli». Parola di arbitro. In questo secondo caso la ricostruzione delle parole è approssimativa, vista la confusione del momento. Il gesto del direttore di gara, con relativa minaccia di stop, era però...