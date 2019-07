Operata al femore a 104 anni: cammina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTO/1PADOVA Intervento record all'ospedale Sant'Antonio di Padova, a 104 anni viene operata per una frattura di femore e torna a camminare. Quando è nata Elena Lazzarin, il 4 gennaio 1915, era da poco scoppiata la prima Guerra Mondiale. Ne ha vista di storia passarle davanti agli occhi, l'anziana signora che è stata sottoposta all'intervento chirurgico dall'équipe di Ortopedia e traumatologia. Oggi, dopo un breve periodo di riabilitazione, è tornata in piedi e riesce a muoversi in autonomia nella sua casa a Vigonza. IL...