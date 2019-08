Olimpiadi, ok alla Fondazione Entro un mese il top manager

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERTICEVENEZIA La crisi di governo non ferma Milano-Cortina. Con il presidente veneto Luca Zaia in videoconferenza da Venezia, ieri pomeriggio nella città della Madonnina si è riunito il tavolo dei promotori delle Olimpiadi Invernali 2026, attorno a cui si sono seduti i sindaci Beppe Sala e Gianpietro Ghedina, il governatore lombardo Attilio Fontana e Giovanni Malagò, numero uno del Coni. La riunione era stata convocata per valutare i risultati dell'analisi, affidata all'advisor PricewaterhouseCoopers, sulla forma giuridica del modello...