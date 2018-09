Olimpiadi, Milano reclama il nome Zaia: non emerga una sola realtà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL VERTICEVENEZIA L'attesa sintesi tra le richieste delle tre città candidate ancora non c'è, ma - assicura il Governo - arriverà «entro il 18 settembre». Il cammino alle Olimpiadi invernali del 2026 ha fatto «passi avanti» dopo la riunione a Palazzo Chigi tra le amministrazioni di Cortina, Milano e Torino e il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. «Il garante finale è il governo e per questo faremo un'ultima valutazione. Qualche passo in avanti è stato fatto, non abbiamo concluso tutto il percorso perché ci...