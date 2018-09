Olimpiadi, Milano punge Torino: «Noi e Cortina più forti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DIBATTITOVENEZIA Tutti ad aspettare Torino, ma intanto crescono le ambizioni di Milano-Cortina. La settimana pensata per ricostruire il tridente, in vista delle Olimpiadi Invernali 2026, sta terminando senza segnali di disponibilità da parte del capoluogo piemontese. Così soprattutto dalla Lombardia arrivano dichiarazioni di orgoglio per l'alta probabilità di tandem con il Veneto, in attesa che in un secondo momento possa arrivare il sostegno anche finanziario del Governo.IN LOMBARDIAAgli occhi della Lombardia, come appare il tentativo...