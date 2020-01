Olimpiadi, Lillo e Giovanardi nel Cda della Fondazione

LE NOMINE

VENEZIA Sono stati scelti i primi due componenti della Fondazione olimpica che gestirà l'organizzazione dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. Si tratta dell'avvocato Antonella Lillo e del tributarista Andrea Giovanardi: a nominarli è stata la Regione Veneto, battendo sul tempo gli altri enti che saranno rappresentati nel Consiglio di amministrazione. «Due profili tecnici, strutturati e altamente qualificati, che abbiamo delegato a tutela dei 4,5 miliardi di giro d'affari che sarà generato dall'evento», ha detto ieri il governatore Luca Zaia, al termine della seduta di Giunta che ha proceduto alla nomina.

NESSUN COMPENSO

Complessivamente il Cda sarà formato da 22 membri: il presidente (che sarà Giovanni Malagò, numero uno del Coni), un rappresentante del Governo, dieci esponenti del mondo sportivo e altri dieci portacolori dei territori coinvolti. A sua volta, quest'ultimo gruppo sarà ripartito a metà fra l'area lombarda e la zona dolomitica, così ulteriormente suddivisa: un consigliere designato da Trento, uno da Bolzano, uno da Cortina d'Ampezzo, uno dal Veneto e un altro condiviso fra Comune e Regione. Al termine di un avviso pubblico per il quale era stata presentata una quindicina di domande, Palazzo Balbi ha dunque indicato i nomi per queste ultime due caselle: la trevigiana Lillo e il vicentino Giovanardi, che non percepiranno alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese sostenute per adempiere al mandato.

La cassazionista Lillo, premio Loy come avvocato dell'anno in litigation banking, è socio fondatore dello studio legale BM&A di Treviso ed esperta in diritto bancario e delle nuove tecnologie, nonché componente del Cda di quattro società quotate e arbitro dell'Unione nazionale camere civili. Il dottore commercialista Giovanardi è ordinario di Diritto tributario all'Università di Trento, consulente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e membro della delegazione trattante del Veneto per l'autonomia.

Zaia ha anche fatto il punto sulla legge olimpica: «La bozza esiste già, si tratta di fare qualche limatura, ma siamo a buon punto e c'è massima collaborazione con il ministro Vincenzo Spadafora, che ha rotto l'atteggiamento negativo dei Cinquestelle che vedono ladri dappertutto ed è assolutamente sul pezzo». (a.pe.)

