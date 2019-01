Olimpiadi, ecco le garanzie del Governo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CANDIDATURAVENEZIA Ieri pomeriggio il Governo ha firmato la lettera per la candidatura congiunta di Milano e Cortina alle Olimpiadi Invernali 2026. Si tratta di un documento, indirizzato a «Mr. Thomas Bach» e cioè al presidente del Cio, con cui Palazzo Chigi dà le proprie garanzie in tema di rispetto dei diritti umani, osservanza delle leggi, contrasto al doping, mantenimento della sicurezza. Quest'ultimo è l'unico settore di cui, come hanno evidenziato in serata fonti del Movimento 5 Stelle, l'esecutivo potrebbe farsi economicamente...