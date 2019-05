Olimpiadi, c'è il primo verdetto: Milano-Cortina stacca la Svezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RELAZIONEVENEZIA 24 maggio 2019, ore 11, promozione di Milano-Cortina. Non è il verdetto definitivo, per quello - incrociando le dita - bisognerà aspettare il 24 giugno, quando a Losanna si terrà la 134ma sessione del Comitato Olimpico Internazionale e serviranno almeno 44 voti per aggiudicarsi le Olimpiadi invernali del 2026. Ma il giudizio della commissione valutatrice del Cio, presieduta dall'ex rugbista rumeno Octavian Morariu e resa nota ieri mattina, lascia ben sperare. Per carità, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, ha...