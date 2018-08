Olimpiadi a tre, la benedizione del Cio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MESSAGGIOVENEZIA Le Olimpiadi delle Alpi italiane piacciono al Cio. Il Comitato olimpico internazionale ha dato la sua benedizione al progetto a tre - Cortina, Milano, Torino - per i Giochi invernali del 2026. Un intervento che in altri tempi sarebbe parso irrituale e che ora invece conferma, al di là delle polemiche locali, la bontà della scelta del Coni. Questo non significa che i Giochi del 2026, indipendentemente dal nome che sarà scelto (potrebbe essere anche un acronimo delle tre città), saranno assegnate all'Italia: per la scelta...