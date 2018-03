Olimpiadi 2026 Il Pd sollecita Zaia: «Concorrenza forte non si perda tempo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PREPARATIVIVENEZIA Ci sarà anche l'Altopiano di Asiago nel dossier che la Regione Veneto presenterà per candidarsi a ospitare le Olimpiadi delle Dolomiti nell'inverno del 2026. Una candidatura - ha detto ieri il governatore Luca Zaia - che non sarà contro qualcuno, anche se in ballo c'è già il Piemonte e potrebbe esserci anche Milano: «Potrà esserci un sano derby - ha detto il presidente della Regione - ma il Veneto si posizionerà nella maniera in cui potrà essere valutato il nostro dossier. Noi non ci candidiamo contro qualcuno,...