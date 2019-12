Ogni giorno due minori sono vittime di violenze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RELAZIONEVENEZIA Ogni giorno in Veneto due bambini o ragazzini sono vittime di abusi sessuali o di gravi maltrattamenti. L'allarmante riscontro emerge dalla relazione del coordinamento regionale delle équipe specialistiche provinciali e interprovinciali sulle attività svolte nel 2018: lo scorso anno i minori presi in carico sono stati complessivamente 773, di cui 546 per il primo accesso. Numeri che hanno indotto la Regione a stanziare per il 2019 altri 680.000 euro a favore delle cinque aziende sanitarie in cui operano gli esperti in...