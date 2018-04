Nuovo rinvio sul bilancio, si teme un altro rosso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO Ancora un rinvio. Il cda di Fondazione Cassamarca ha deciso di proporre al Consiglio d'indirizzo in programma oggi - entrambi gli organi sono governati dal presidente Dino De Poli (foto) - il rinvio dell'approvazione del bilancio consuntivo. Le motivazioni ufficiali riguardano alcune questioni tecniche da limare, ma il timore è che si stia profilando un nuovo bilancio in rosso. E non è stato chiuso nemmeno il bilancio triennale chiesto dal Ministero delle Finanze, quella sorta di road map che dovrebbe portare la Fondazione fuori...