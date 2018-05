Nuovi residence per i malati di mente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀVENEZIA In Veneto arrivato le residenze per i malati mentali. La giunta regionale, su proposta degli assessori alla Sanità, Luca Coletto, e alle Politiche sociali, Manuela Lanzarin, ha approvato la proposta di programmazione 2018 per l'assistenza extraospedaliera, che sarà trasmessa al Coniglio per il parere obbligatorio.Sono previsti in tutto 2048 posti letto nelle strutture residenziali: 88 per l'Ulss 1 Dolomiti; 365 per l'Ulss 2 Marca Trevigiana; 271 per la 3 Serenissima; 90 per la 4 Veneto Orientale; 105 per la 5 Polesana; 390 per...