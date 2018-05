CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVE STRUTTUREVENEZIA Pochi mesi fa l'assessore al Sociale della Regione Veneto, Manuela Lanzarin, era stata a Mira, all'inaugurazione della nuova residenza per anziani Adele Zara. La struttura aveva avuto l'autorizzazione all'esercizio, mancava l'accreditamento. E quello è arrivato ieri. Non solo per la struttura della Riviera del Brenta, ma anche per altre tredici case di riposo, centri diurni e comunità alloggio. A darne notizia è stata la stessa Lanzarin. Che adesso ha davanti un'altra sfida: trovare i fondi per aumentare le quote...