VENEZIA Riparte la battaglia di Anci Veneto per il turnover dei dipendenti municipali.

«I Comuni del Veneto sono virtuosi e lo dicono i numeri dice il presidente regionale Mario Conte infatti il rapporto tra popolazione e personale nelle nostre amministrazioni è tra i più bassi d'Italia, con 5,07 dipendenti ogni mille abitanti. Ci sono Regioni in cui si sforano gli 11 dipendenti ogni mille abitanti. È evidente che i criteri del personale non possono penalizzare i Comuni del Veneto e i sindaci che hanno bisogno di assumere».

Dal 2010, per effetto della spending review, si calcola che i municipi abbiano perso circa ottantamila dipendenti, pari al 20% del totale, andati in pensione e non rimpiazzati. Lo scorso 11 dicembre è stato dato il via libera in Conferenza Stato-Città al decreto attuativo sulla nuova disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato, da considerare in aggiunta alla sostituzione del personale che va in pensione. Ma secondo l'associazione quella bozza contiene delle criticità, al punto che in alcuni casi i sindaci sarebbero costretti paradossalmente a ridurre la dotazione organica e non ad assumere. «Se non saranno modificati i criteri promette il leghista siamo pronti a battere i pugni sul tavolo come fatto con il Fondo di Solidarietà per trovare una soluzione condivisa che non penalizzi chi ha i conti in ordine ed amministra in modo corretto senza sprecare un euro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA