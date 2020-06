VENEZIA Un anno positivo, il 2019, per Solidarietà Veneto. Il fondo pensione regionale ha superato la soglia dei 100.000 lavoratori associati e sfiorato quota 1,5 miliardi di patrimonio: un incremento del valore gestito del +350% in soli 10 anni. La crescita registrata nell'anno è inoltre la più robusta mai realizzata dal silenzio assenso del 2007. La tendenza peraltro continua anche in un anno particolare come quello in corso: a fine maggio, sono oltre 2.300 i nuovi iscritti a Solidarietà Veneto. Nel corso dell'assemblea di Solidarietà Veneta non è mancato il ricordo dell'ex presidente del Fondo Giuseppe Covre, venuto a mancare lo scorso 26 marzo. Eletto all'unanimità il nuovo Cda che guiderà il fondo regionale nel prossimo triennio (20202023). Nuovo presidente è l'avvocato Domenico Noviello: «Ringrazio Confindustria che, sulla base della mia esperienza personale e professionale, ha voluto proporre il mio nome e tutti i colleghi del CdA che mi hanno votato - ha detto - Metterò l'esperienza maturata in tanti anni di lavoro al servizio di Solidarietà Veneto, nella consapevolezza di ereditare, insieme al nuovo Consiglio, un Fondo in ottima salute, che ha fatto della territorialità e della bilateralità la propria identità vincente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA