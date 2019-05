Novation Tech: «Assumiamo donne dal tessile, i giovani non fanno la notte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEL TREVIGIANOVENEZIA «Nel 2018 abbiamo assunto 180 persone arrivando a 296 addetti, da inizio anno altre 25 e contiamo di prenderne altrettante entro la fine del 2019. Il problema è che non troviamo giovani disposti a fare turni e a lavorare il sabato con stipendi da 1800 euro per i neoassunti. Per fortuna possiamo attingere alle lavoratrici del tessile, brave e di grande esperienza».Luca Businaro, 48 anni, è l'Ad della Novation Tech di Montebelluna (Treviso) che realizza sedili per auto sportive e altri componenti come cruscotti,...