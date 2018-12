Norma impugnata, scontro Pd-Lega

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA È scontro fra Partito Democratico e Lega attorno al primo ricorso alla Corte Costituzionale, contro una normativa veneta, da parte dell'esecutivo gialloverde. «Ma non erano i governi targati Pd, quelli nemici del Veneto, a impugnare le norme regionali senza motivo, quasi per farci un dispetto?», punge il consigliere dem Graziano Azzalin. «Siamo stati costretti a farlo per via di leggi prodotte dal centrosinistra», replica il ministro leghista Erika Stefani. Una polemica scoppiata nel giorno in cui a Venezia si è...