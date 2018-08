Nordest flagellato, neve sui monti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DISASTROVENEZIA Piazze e strade trasformate nel cuore della notte in laghi e fiumi, centinaia di case e scantinati allagati, alberi crollati, frane, smottamenti, pioggia battente in pianura e neve in montagna, bora a Trieste. L'ondata del maltempo che ha spazzato il Nordest ha lasciato danni e disastri ma per fortuna nessuna vittima.Nel Trevigiano tra Sarmede e Cordignano è stata una notte da tregenda. Per due ore filate la pioggia ha continuato a cadere abbondante, creando muri d'acqua e vere e proprie cascate fuori da balconi e finestre....