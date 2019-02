«Non pagate: denunciate se volete uscirne fuori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DIRIGENTEVENEZIA L'arma con cui ci si può difendere dal ricatto di una Sextorsion, una volta finiti nel tranello, è solo una: la denuncia. «Ma non è così facile, in genere la vittima di un raggiro di questo tipo si vergogna e ha paura. Magari si rivolge a noi quando è troppo tardi. È importante invece che le persone mettano le forze dell'ordine in condizione di poterli aiutare». Alessandra Belardini, dirigente della polizia postale del Veneto, di casi così ne ha trattati diversi nell'ultimo biennio: 76. «Hanno più o meno tutti la...