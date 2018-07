«Non mi importa quanto tagliano ma meglio un prelievo di solidarietà»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Bepi Covre, già eretico leghista, ex sindaco di Oderzo e tuttora imprenditore, è stato anche deputato. «Per un mandato, dal 1996 al 2001, dopodiché mi sono detto: mai più», racconta.Però grazie a quei cinque anni ha ottenuto il vitalizio.«Per la legge dell'epoca sarebbero bastati anche cinque mesi ed è stato sufficiente compiere 60 anni d'età per incassarlo. Ma sono orgoglioso di poter dire anche che ho iniziato a lavorare in azienda nel 1972, per cui ho versato tutti i contributi per meritarmi la pensione dell'Inps. E dopo 46 anni...