«Non ho mollato: lo dovevo alle donne»

LA PROTAGONISTAVENEZIA Dopo 28 anni di attesa, tanti quanti quelli che sua figlia Francesca compirà il prossimo 16 luglio, Daniela Brunelli ha accolto la sentenza del Tar con una serena risata. «Posso permettermi di prenderla con spirito, perché fortunatamente ho il privilegio di non aver avuto bisogno impellente dei soldi, che pure mi spettavano», spiega la bibliotecaria di Verona. Resta però il fatto che questa storia, di cui è stata suo malgrado protagonista, ha colpito per prima lei.LO SGOMENTOLei che in questi tre decenni ha voluto...