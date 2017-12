«Non ci sarà il numero chiuso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DIFESABELLUNO «Quella in corso è una stagione che si preannuncia con i fiocchi, anche se è troppo presto per dire che sarà eccezionale. Dovremo quindi attendere i prossimi mesi ma comunque, da quello che è il mio sentore, dico che queste vacanze natalizie si stanno rivelando all'insegna di un successo che mancava da lungo tempo». Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno, esprime ottimismo per una stagione turistica iniziata sotto i migliori auspici. «Dopo due inverni senza neve - afferma - quest'anno gli ingredienti...